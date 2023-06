La Repubblica – Koulibaly ha rifiutato il ritorno in Italia per amore del Napoli

Kalidou Koulibaly ha rifiutato il ritorno in Italia per amore del Napoli.

Come riportato dall’edizione odierna de La Repubblica, non a caso, il difensore del Napoli non ha preso in considerazione il corteggiamento dell’Inter anche e soprattutto per la sua scelta di non tornare in Serie A con una maglia diversa da quella azzurra. Una promessa, più che una scelta: il senegalese ha scelto dunque di approdare in Arabia Saudita dopo una sola stagione con il Chelsea, ma al contempo non ha accettato i colori nerazzurri per non tradire la sua parola, parola sacra che non avrebbe mai voluto infangare.