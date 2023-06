A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Andrea Dossena, ex calciatore del Napoli e ad oggi allenatore della Pro Vercelli: “Il Napoli non ha mai fatto un doppio gradino, ma uno dopo l’altro, e sempre verso l’alto. Le scelte sono sempre state azzeccate, e la conclusione è stato il meritato successo di quest’anno. A parte la parentesi di Benitez, credo che ogni anno sia stato positivo, e per questo la strategia del club non può che essere giudicata ottimamente.

Anzi, forse qualche volta il presidente ha anche resistito troppo alle sirene di mercato. Mi viene in mente il caso di Allan, che sarebbe potuto partire per cifre molto superiori. Per il Napoli è questa la strada, anche se per arrivare nella top europea gli azzurri dovranno rinforzarsi nelle infrastrutture, nella vendita del marchio e nel merchandising”.