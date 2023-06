Slitta a giovedì 29 giugno il via alle trattative private per i diritti tv della Serie A, originariamente prevista per il giorno 26. Cambia così anche la data dell’Assemblea di Lega, convocata per il 30 giugno a Milano, e che servirà a discutere l’esito di queste trattative sui diritti per il quinquennio 2024-29. Il motivo dello spostamento è dovuto agli impegni politici di Claudio Lotito, facente parte della commissione di presidenti e dirigenti che tratterà con i broadcaster. Al momento, la situazione vede Sky e Dazn intenzionate a prendersi la scena anche nei prossimi anni, e Mediaset, che punta a trasmettere in chiaro la partita del sabato sera. A riportare è il portale Calcio e Finanza.