Il Milan deve fare i conti con l’interesse dell’Atletico Madrid per Theo Hernandez, ma la richiesta di più di 80 milioni di euro sembra essere troppo alta per gli spagnoli. Secondo il giornalista e esperto di mercato Sky Gianluca Di Marzio, dopo la controversa cessione di Tonali, il Diavolo cercherà di evitare altre perdite significative. Nel frattempo i rossoneri sono in attesa di sapere la risposta di Marcus Thuram accostato al Milan già da diversi giorni.