Repubblica – Danso è l’erede di Kim, quattro le alternative se dovesse sfumare

Dopo soltanto un anno in maglia azzurra, Kim Min-Jae andrà via. La priorità, oltre al centrocampo, è trovare un centrale all’altezza. Secondo l’edizione odierna di Repubblica, l’obiettivo principale è Kevin Danso. Il difensore del Lens, classe 1998, è in cima alla lista. Ecco cosa scrive a riguardo il quotidiano.

“La priorità adesso è il difensore centrale che prenderà il posto di Kim Minjae. In cima alla lista c’è Kevin Danso, 24enne austriaco del Lens, super in Ligue 1. Il Napoli sta trattando con i francesi per affondare il colpo. De Laurentiis vuole regalare a Garcia il nuovo difensore centrale per il ritiro a Dimaro, considerando la delicatezza del ruolo. Scalvini, Lucumi, Hancko e Kiwior le alternative”.