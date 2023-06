Marchetti: “Il Napoli è su Chiesa? Vi spiego la situazione”

Luca Marchetti, giornalista di Sky Sport, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte per parlare del mercato del Napoli. Ecco cosa ha dichiarato:

“Un eventuale interessamento del Napoli per Chiesa è suggestivo ma io non ho notizia di nessun interessamento del Napoli anche per i contorni economici che sarebbero importanti. Io credo che il Napoli oggi sia orientato verso un altro tipo di mercato, come ha dimostrato l’ultima annata. Se ora prendessi Chiesa non spenderesti meno di 40/50 milioni e poi Chiesa guadagna una cifra importante, sicuramente superiore a quella di tutti gli altri giocatori del Napoli. Non mi sembrerebbe una mossa da Napoli. Poi un attacco con Kvara, Chiesa e Osimhen sarebbe certamente atomico. Danso del Lens dovrebbe essere il difensore che sostituirà Kim; il Napoli ci sta lavorando in maniera approfondita. Di certo non sarà l’unico sul quale discute ma in questo momento stuzzica di più il Napoli. Per la sua prestanza atletica, anche se è un po’ meno veloce di Kim ma un po’ più bravo nell’impostazione rispetto al coreano. Per una posizione più avanzata il Napoli potrebbe essere interessato a Koopmeiners anche se, prendendolo dall’Atalanta, lo andresti a pagare bene, almeno 30/40 milioni. Forse anche di più come prima richiesta. Non so se il Napoli di oggi, per una questione filosofica, prenda un giocatore da 40 mln a centrocampo”.