Valter De Maggio, giornalista, è intervenuto nel corso della trasmissione Radio Goal, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli. Si è parlato del futuro di Pierluigi Gollini, portiere di proprietà dell’Atalanta, arrivato a Napoli a gennaio con il ruolo di vice di Alex Meret. Secondo quanto riportato, il calciatore non sarebbe stato riscattato, ma la dirigenza azzurra starebbe lavorando al rinnovo del prestito attuale per poi inserirvi l’obbligo di riscatto.