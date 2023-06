Aurelio De Laurentiis è pronto a fare il primo regalo a Rudi Garcia. A parlarne è il giornalista Valter De Maggio nel corso della trasmissione Radio Goal, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli. Il nome il questione è quello del giovane talento Gabri Veiga, spagnolo in forza al Celta Vigo. La società sta lavorando per il suo acquisto, in modo da così ingaggiare il primo nuovo tassello dell’era Garcia sulla panchina azzurra.