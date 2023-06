Il Mattino – Zielinski in scadenza nel 2024: la volontà del polacco

Arrivato in azzurro nel 2016, Piotr Zielinski è fresco vincitore dello scudetto e di una Coppa Italia nel 2020. Insieme a Mario Rui, è uno dei superstiti dello scudetto sfiorato nel 2018 con 91 punti. Adesso, il polacco è ad un bivio: lasciare Napoli per una nuova avventura oppure restare dimezzandosi lo stipendio.

Zielinski è in scadenza nel 2024, bisogna risolvere in un modo o nell’altro. L’ex Udinese è sicuro: vuole restare ancora in maglia azzurra. C’è, però, un’ostacolo: la politica del monte ingaggi. Un probabile aumento non rispetterebbe il tetto massimo imposto dalla società e quindi per questo dovrebbe dimezzarsi lo stipendio. Lo scrive il Mattino nell’edizione di oggi.