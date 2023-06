Il Mattino – Futuro Zielinski incerto: la volontà del calciatore

Il Mattino, oggi in edicola, dedica spazio al Napoli concentrandosi sul futuro di Piotr Zielinski. Il centrocampista del Napoli vuole continuare ad indossare la maglia azzurra, il suo contratto è in scadenza nel 2024 e questa estate occorre prendere una decisione.

Questo quanto riportato dal quotidiano: “C’è la situazione del rinnovo di Zielinski che dovrà essere risolta, in un senso o nell’altro, quest’estate perchè il centrocampista polacco è in scadenza tra un anno, nel 2024. Piotr ha dichiarato la sua volontà di proseguire in maglia azzurra ma ci sarà da trovare l’intesa sull’offerta secondo i parametri del Napoli”.