La Gazzetta dello Sport, oggi in edicola, dedica spazio al napoli concentrandosi sulle ultime novità in casa azzurra. Secondo quanro riportato dal quotidiano la società partenopea avrebbe incassato 10 mln dal Monza per la cessione definitiva di Andrea Petagna.

Il calciatore era stato mandato in prestito nella squadra Lombarda ad inizio stagione con un prestito di 2.5 mln di euro. Il Monza lo ha riscattato, visto l’obiettivo raggiunto ovvero la salvezza.