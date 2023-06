Gazzetta – Futuro Kvaratskhelia, c’è solo il Napoli: i dettagli

Khvicha Kvaratskhelia è pronto a continuare il suo percorso con il Napoli, a riportarlo è La Gazzetta dello Sport. Secondo il quotidiano sportivo, infatti, il georgiano avrebbe inviatoun messaggio chiaro alla società: vuole continuare ad indossare la maglia azzurra. Il tramite è stato proprio il suo agente Mamuka Jugeli con il quale Khvicha sta valutando la nuova offerta del club:

“Napoli ha finito per soggiogare anche Khvicha Kvaratskhelia, l’antidivo per eccellenza. Schivo, di poche parole, per niente appariscente, eppure in campo è leggero e fantasioso, preferisce declinare l’estro solo col pallone tra i piedi. Le emozioni si sono susseguite rapide. «Mi sono sentito come in un sogno» ha confessato quasi un anno dopo lo sbarco in Italia ed è pronto a rinnovare con il Napoli. La società inizialmente non aveva pianificato un rinnovo, o comunque non era una questione prioritaria: L’accordo in vigore prevede 1,5 milioni di euro di ingaggio a stagione ed è valido fino al 2027. Chiaramente l’annata strepitosa – 14 reti e 17 assist in tutte le competizioni – e la fiducia nel progetto tecnico hanno indotto De Laurentiis a una riflessione”. Scrive il quotidiano.