Dall’Inghilterra: United col fair play finanziario, sfuma un azzurro

Il Daily Mail, giornale britannico, ha fatto il punto del mercato del Manchester United, soffermandosi in particolare sul centravanti. Tra i preferiti del tecnico ten Hag c’è Victor Osimhen, ma l’eccessivo costo del cartellino frena i Red Devils. Il quotidiano inglese scrive che il fair play finanziario impone dei paletti allo United, indipendentemente dall’esito della lotta tra lo sceicco Jassim Bin Hamad Al Thani e Sir Jim Ratcliffe per l’acquisto del club. Il budget per il mercato è sceso dai 220 milioni di sterline della scorsa stagione ai 120 milioni per l’attuale campagna acquisti. Il Manchester sarà anche costretto vendere dei giocatori per finanziare i nuovi acquisti.