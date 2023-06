Corsport: Koopminers resta il primo nome per il centrocampo, la situazione

Il Napoli deve affrontare questioni contrattuali a centrocampo, in quanto il talentuoso polacco Piotr Zielinski scadrà tra un anno e il club rischia di perderlo gratuitamente. Il centrocampista ha espresso la sua volontà di rimanere a Napoli, rifiutando l’offerta del West Ham nonostante fosse molto allettante. Tuttavia, il club sta considerando diverse opzioni per gestire il suo elevato ingaggio di 3,5 milioni e valutare eventuali sostituti. Questo è quanto riporta il Corriere dello Sport. Il Napoli potrebbe ringiovanire il centrocampo con Teun Koopmeiners, 25enne in grande forma, oppure optare per Samardzic dell’Udinese, giovane promessa consolidata in Serie A.