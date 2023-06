CorrSera – Osimhen, il Napoli chiede 150 milioni: la reazione del Psg

Tra gli interrogativi più gettonati di questo calciomercato c’è quello che riguarda il futuro di Victor Osimhen. De Laurentiis è stato chiaro fin da subito: lo vuole tenere a meno che non arrivino cifre folli. Nel post partita di Napoli-Sampdoria, pochi minuti prima della premiazione, il nigeriano ha detto a bordocampo di “voler seguire il flow”. Deciderà ADL, dunque.

Anche il Corriere della Sera ha analizzato la questione. Secondo il quotidiano molte sono le richieste per Osimhen. Corteggiatissimo in Europa, il club più interessato è sicuramente il Psg che “ha nel ds Campos un suo grande estimatore fin dai tempi in cui giocava al Lille”, scrive il quotidiano. “Per lasciar partire il nigeriano, De Laurentiis ha chiesto 150 milioni di euro: cifra che pare aver spaventato anche un club facoltoso come quello parigino”.