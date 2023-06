Corriere della Sera – Roberto Mancini pronto a diventare supervisore della U21

Roberto Mancini amplia la sua presenza nella nuova stagione diventando il supervisore della Under 21, secondo quanto riportato dal Corriere della Sera. Il progetto per valorizzare i giovani si basa sulla creazione di una comunicazione fluida tra la squadra Nazionale maggiore e quella appena sotto, entrambe impegnate a giocare con lo stesso schema, il 4-3-3. Questo sistema dovrebbe agevolare il passaggio dei giocatori da un team all’altro e favorire la crescita dei talenti emergenti. L’idea è stata proposta da Mancini durante il ritiro in Olanda e successivamente discussa con Gravina.