CdS – I cinque calciatori che non ci saranno il prossimo anno

Il Corriere dello Sport analizza il Napoli che verrà. La stagione 2023/2024 vedrà gli azzurri con il tricolore sul petto e con un nuovo allenatore in panchina. Dopo un anno così importante, il Napoli farà alcuni cambiamenti anche alla propria rosa. Il quotidiano sportivo mostra con una grafica la probabile formazione del Napoli targato Rudi Garcia evidenziando in rosso i nomi dei calciatori che andranno via.

Il primo a lasciare Napoli è sicuramente Kim Min-Jae. E’ l’unica certezza del calciomercato dei partenopei, destinazione Manchester United o Bayern Monaco, coi bavaresi leggermente favoriti. In rosso anche il nome di Pierluigi Gollini: il secondo di Meret non verrà riscattato come Ndombele e Bereszynski. L’ultimo a lasciare Napoli è sicuramente Diego Demme che ha vissuto la stagione dello scudetto da separato in casa. Per lui in futuro in Bundersliga. Il Napoli è già al lavoro per sostituire questi giocatori.