Bucciantini: “Il Napoli deve trattenere Osimhen, vi spiego”

Marco Bucciantini, scrittore e giornalista, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport 24 per parlare del Napoli. Ecco cosa ne pensa:

“Il Napoli ha preso tanti soldi per lo Scudetto e la Champions, incasserà tantissimo per Kim. Non è obbligato a vendere nessuno e può avere il pregio di rivendicare quella libertà di non essere obbligato a cedere nessuno e conservare quella maschera. Osimhen, in questo momento, è una maschera diffusa nel mondo. E’ uno dei marchi più felici e vincenti nel mondo e il Napoli lo deve trattenere. Si comincia così e questo non significa fare debiti. E’ chiaro che se in 15 anni hai accumulato 15 anni di debiti non sei libero di scegliere. Ma se sei libero di scegliere, la libertà va praticata, perché dopo la perdi e diventi schiavo del guadagno”.