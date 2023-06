Albarella: “Danso mi impressionò dal vivo, vi spiego”

Eugenio Albarella, preparatore atletico, ha parlato ai microfoni di Radio Marte di Danso, giocatore seguito dal Napoli. Ecco cosa ne pensa:

“Danso sarebbe un ottimo rinforzo per il Napoli? Raccogliere l’eredità di Kim non è facile, perché parliamo di un profilo top, ma Danso ha tutti i numeri che aveva Kim un anno fa: bravo nell’uno contro uno, ha qualità tecniche e fisiche importanti. Ha disputato un bel campionato, in Ligue 1. Anche se ha giocato prevalentemente come centrale di una linea a tre, in Nazionale gioca a quattro. L’ho visto dal vivo quando era al Southampton, andai lì per trovare il giapponese Maya Yoshida e, in quell’occasione, Danso mi impressionò: è un marcantonio di un metro e novanta, eppure piuttosto veloce. In Nazionale è il naturale sostituto di Alaba, il che la dice lunga. Poi Garcia, avendo Danso giocato nel Lens, avrà avuto sicuramente notizie di prima mano sull’affidabilità del ragazzo”.