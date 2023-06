Enrico Varriale, giornalista, ha scritto un pensiero sul suo profilo Twitter a proposito della situazione legata a Victor Osimhen. “Il Manchester City perde Gundogan che va al Barcellona ma lo sostituisce con Kovacic. Il livello resta quello. Se vuoi rimanere competitivo per la Champions è l’unica strada. Per questo Victor Osimhen non va ceduto. Non esiste attualmente sul mercato un attaccante che lo possa sostituire”.

Il @ManCity perde #Gundogan che va al Barca ma lo sostituisce con #Kovacic.Il livello resta quello. Se vuoi rimanere competitivo per la #Champions è l'unica strada. Per questo @victorosimhen9 non va ceduto. Non esiste attualmente sul mercato un attaccante che lo possa sostituire. pic.twitter.com/UkIN6qct8p — enrico varriale (@realvarriale) June 21, 2023