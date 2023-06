Trombetti: “Ecco chi prenderei al Napoli, lo consiglierò anche a De Laurentiis”

Guido Trombetti, ex rettore dell’Università Federico ii di Napoli, è intervenuto a Radio Marte per parlare del club azzurro.

Di seguito le sue parole: “Cosa penso di Rudi Garcia, dopo la sua presentazione ufficiale a Capodimonte? Che mi piace: ha grande buonsenso ed è un apersona dalla spiccata cordialità. Non è una prima scelta, però, come non lo era nemmeno Maurizio Sarri, quando fu preso dal Napoli: in questo, sono simili”.

Poi ha continuato: “La mia opinione personale è che, alla fine, l’unico vero giudice sia il campo. Victor Osimhen resterà al Napoli, se vogliamo interpretare le parole di Aurelio De Laurentiis? Il presidente ha detto che nessuno è insostituibile: non è un buon segnale”.

Infine, sul mercato: “Più difficile sostituire il centravanti che Kim Min-jae? Non c’è dubbio. Se prenderei Giorgio Scalvini dall’Atalanta? Di corsa. Se lo consiglierò al mio amico De Laurentiis? Va bene (ride, ndr)”.