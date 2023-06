Si parla molto di Domenico Berardi, in realtà nella lista di Maurizio Sarri ci sono altri nomi per un altro rinforzo nel ruolo di esterno offensivo. Un profilo che piace è quello di Matteo Politano, in scadenza di contratto nel 2025 con il Napoli, valutazione di circa 15 milioni. Vedremo gli sviluppi, di sicuro il nome va tenuto in lista per rinforzare la Lazio.

A riportarlo il giornalista Alfredo Pedullà.