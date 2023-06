Fabrizio Romano, esperto di mercato, ha rilasciato un indizio di mercato su Kim Min-Jae al Bayern Monaco. Nulla sarà finalizzato fino a quando Kim non avrà completato il servizio militare in Corea del Sud. Il Bayern Monaco ha quasi concordato i termini personali con il difensore del Napoli e i suoi agenti fino al 2028, ma non c’è ancora nulla di firmato o clausola attivata.