Polverosi: “C’è una domanda ricorrente sul Napoli a cui non so dare risposta”

Il giornalista Alberto Polverosi ha parlato del Napoli a Radio Marte.

Di seguito le sue parole: “Quali cambiamenti tra il Napoli di Spalletti e quello di Garcia? Spero nessuno, per il Napoli. Migliorare una squadra che ha giocato e dominato in quel modo è difficilissimo, bisognerebbe prendere tutti top player in ogni ruolo. Sarebbe un grande lavoro se Garcia riuscisse a non toccare alcun equilibrio e a far giocare la squadra come ha fatto finora. Se mi chiedo in cosa possa migliorare il Napoli, non trovo risposta”.

Poi ha continuato: “La squadra di Spalletti ha giocato ad ottimi livelli in praticamente tutti i suoi elementi, pensiamo ad esempio a Kvaratskhelia. Tocco di Garcia per sorprendere gli avversari? Ricordando la sua Roma, potrebbe trasformare un po’ di Osimhen in Gervinho mandandolo un po’ più in profondità, intensificando questo aspetto. In alcune partite, potrebbe schierare la difesa a tre ma si tratta di ipotesi, soprattutto perché bisogna capire chi andrà via e chi arriverà”.