Maggio: “Garcia? Scelta giusta. Kim ha fatto grandi cose quest’anno”

Christian Maggio, ex calciatore, è intervenuto nel corso della trasmissione Radio Goal, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli.

“Garcia? Sicuramente si tratta di una scelta giusta. De Laurentiis non sbaglia mai, si tratta sempre di decisioni ponderate. Puntare su Rudi è stata la cosa più importante. Non si allontana tanto da Spalletti e dal suo stile di gioco. Potrebbe cambiare qualcosa solo per il mercato del Napoli, ma il possesso palla e il modo di giocare resta lo stesso. La posizione di gioco di Di Lorenzo? Questa idea è stata sviluppata durante il campionato, Spalletti è stato bravo a far accentrate il terzino ed utilizzarlo come centrocampista nel corso delle partite. Luciano è stato bravo a dare un’identità con scelte azzeccate e mirate. Chi vorresti del Napoli nella tua squadra? Direi Kim, perché ha fatto grandi cose in questa stagione. È un calciatore preciso, attento, è stato il fulcro della difesa del Napoli”.