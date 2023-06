Maddaloni: “Il Napoli perde il migliore al mondo, sul sostituto ho un dubbio”

L’ex ct della Cina Massimiliano Maddaloni è intervenuto a Radio Punto Nuovo per parlare del futuro di Kim.

Ecco le sue parole: “Il Napoli con la cessione di Kim perde il miglior centrale al mondo, che è diventato tale grazie anche al merito di Spalletti della squadra. La clausola è molto bassa se consideriamo le sue caratteristiche, quindi la corsa è presto fatta ed è facile immaginare che sia già in partenza per il Bayern Monaco o per qualche altro top club che andrà forte su di lui. Il Napoli su un giapponese? Ito e Itakura sono due profili che hanno l’esperienza del calcio europeo, un po’ come successo già a Kim al Fenerbahce. Il problema non è tanto scegliere un calciatore di una determinata nazionalità, ma prendere un calciatore con le caratteristiche di Kim. Ed è molto difficile trovare uno così grosso e così veloce, come il sudcoreano”.

“Gira in particolare il nome di Itakura come possibile erede, ma è più lento e compassato rispetto a Kim, quindi questo è il problema principale. Resta un buon giocatore, ma non ha il passo e la velocità per coprire tutto il campo e di completare Rrahmani. L’arrivo di Garcia? Secondo me il Napoli ha avuto più di qualche rifiuto dai grossi allenatori, mentre qualcuno non è potuto venire come Italiano che era ancora sotto contratto. L’insieme delle componenti ha portato Garcia sulla panchina del Napoli. Spero che il Napoli possa trattenere i suoi giocatori migliori, al netto di Kim. Spalletti è stato straordinario nell’amalgamare i suoi talenti, ma se la rosa resta forte il Napoli può continuare a fare benissimo anche con Garcia in panchina. De Laurentiis? Lo conosciamo, è un uomo di spettacolo, anche se ha messo un po’ troppa pressione sulle spalle di Garcia, chiedendogli la finale di Champions”.