Lucumí, l’agente: “Napoli? Sarebbe un sogno, può raggiungere i livelli di Kim e Koulibaly”

Simone Rondanini, agente di Jhon Lucumí, ha rilasciato alcune dichiarazioni al sito Si Gonfia La Rete, dove ha parlato a proposito del suo assistito.

“Lucumí come Koulibaly? Jhon ha un’enorme ambizione. È un calciatore che cerca sempre di migliorarsi personale. Gli piace analizzarsi in video, prepararsi fisicamente, cerca di farsi trovare sempre pronto. Penso che sia un buon calciatore e, con questa capacità di crescita puó raggiungere mete importanti. Credo non esista un tetto per nessuno quando c’è ambizione. Penso comunque che sia importante, come sempre gli ripeto, di essere capace di realizzare qualche goal ogni stagione. La sua forza è la sua voglia di vincere? Al Genk, nei primi anni, ha fatto una prestazione incredibile e questo ha aiutato la sua squadra a raggiungere il successo. Jhon è un calciatore che mette sempre il collettivo prima del singolo. Penso che, la sua voglia di vincere e migliorarsi ogni giorno, lo rendano un calciatore diverso. È vero che ha vinto già alcuni titoli però sono sicuro che potrà raggiungere traguardi migliori. Pronto per Napoli e succedere a Kim e Koulibaly? Stiamo parlando della squadra più forte del campionato e di due grandi campioni, mi piace l’analogia anche se penso che abbiano caratteristiche differenti, penso comunque che Jhon possa arrivare a quei livelli, anche ieri con la nazionale ha dimostrato le sue qualità. Ovviamente sono i professionisti del settore che devono valutare se è pronto per un passo così grande”.

“Una grandissima stagione per lui a Bologna, quali sono le sue ambizioni? La stagione del Bologna FC è stata spettacolare, la migliore degli ultimi anni in Serie A. Era un piacere vederli giocare, credo che Thiago Motta abbia fatto un lavoro eccezionale in generale ed in particolare con Jhon. Si è adattato facilmente grazie al club che lo ha aiutato in tutto. Come detto, le ambizioni personali sono grandi. Come lo vedresti nel Napoli? La prestazione di Jhon in questa stagione è stata eccezionale, è stato uno dei migliori difensori centrali della Serie A alla sua prima stagione. Vederlo in una squadra come Napoli sarebbe un sogno, ovviamente”.