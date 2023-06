Laurienté, l’agente: “Interesse del Napoli? Al momento tutto tace”

Roberto Meloni, agente di Armand Laurienté, è intervenuto nel corso della trasmissione Si Gonfia La Rete, in onda su Radio Crc.

“Laurienté in questo momento è in vacanza. Come abbiamo sempre detto e ripetuto più volte è contento del Sassuolo e può fare ancora di più. Il mercato è alle porte e tutto è possibile, siamo tranquilli e sereni. Futuro al Napoli per Laurientè? Fa piacere avere l’interesse di grandi club come può essere anche il Napoli, ma in questo momento gli azzurri sono impegnati a gestire cose interne, quindi per il momento tutto tace. Laurientè è un giocatore dinamico a cui piace saltare l’uomo e creare superiorità numerica. Ovviamente non si può fare il paragone con Kvaratskhelia che ha fatto un ottimo campionato e nessuno lo conosceva. Posso solo fargli i complimenti per quello che ha fatto al Napoli perché ha fatto molto bene. Se Garcia ha mai seguito Laurientè? Sicuramente quando era in Francia c’era interesse da tanti club per Laurientè. Garcia è un allenatore molto preparato ed il Napoli ha fatto un’ottima scelta. Per il momento il telefono non sta squillando, siamo felici per la sistemazione al Sassuolo, ma se arriverà qualcosa di interessante valuteremo”.