Il Roma – Napoli, Danso è in pole per il post Kim

Giovanni Scotto, giornalista de Il Roma, è intervenuto ai microfoni di Radio Napoli Centrale per parlare del mercato del Napoli. Ecco cosa ne pensa:

“Kim è il giocatore più vicino alla partenza, probabilmente al Bayern Monaco, vedremo se ci saranno altri club pronti a pagare la clausola. Il Napoli già lo sapeva, quindi ha avuto un anno per pensare ad un sostituto e Danso è attenzionato da un po’. Credo ci sia stato qualche contatto in passato, se dovesse arrivare un’offerta importante, il giocatore è propenso a cambiare aria. Penso che un’offerta congrua possa aggirarsi intorno ai 20 milioni. Non è proprio come Kim, mi ricorda più Koulibaly, può sicuramente fare bene in Serie A, ma aspettiamo mosse ufficiali. Al momento non ci sono grandi club su di lui e la valutazione non è folle, per questo penso sia fattibile.