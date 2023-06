L’edizione odierna de Il Mattino scrive a proposito dell’interessamento da parte della Lazio a Matteo Politano. Il club biancoceleste ha effettuato un sondaggio a riguardo del calciatore, legato con un contratto al Napoli per le prossime due stagioni. La suggestione però, non diventerà realtà. L’esterno infatti, non ha intenzione di cambiare squadra e vuole proseguire la sua carriera vestendo l’azzurro dei partenopei.