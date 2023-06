Zazzaroni: “Garcia instaura rapporti di grande lealtà nello spogliatoio. Ma sarà difficile ripetere questo Napoli”

Ivan Zazzaroni è intervenuto a “Un Calcio alla Radio”, su Radio Napoli Centrale. Ecco le parole del direttore: “Se sbagli due rigori vai fuori, non vai al Mondiale: Mancini può fare ciò che vuole, chi va in campo determina. Normal one al Napoli? Normal no. Se non stravolgi la squadra, ti puoi divertire. Ho visto la sua prima squadra alla Roma, che non era eccezionale, fare molto bene. Non ha grandi paure o tormenti. A me, a volte, i “normal” piacciono. Ciò che conta sono i giocatori, come li metti in campo diventa quasi secondario. Garcia instaura rapporti di grande lealtà con i suoi giocatori. Sarebbe difficile per chiunque ripetere quel Napoli, vediamo se ci riuscirà Garcia, stiamo a sentire cosa dirà De Laurentiis. Personalmente, tra i nomi usciti, avrei preso Garcia. Osimhen resta? Non lo so, piace molto. Spero resti, Kim siamo destinati a perderlo. Avversarie del Napoli? La Juventus deve vendere prima di comprare, così come la Roma, il Milan ha un budget limitato”.