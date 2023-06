Venerato su Baldanzi: “C’è una notizia che riguarda il Napoli”

Ciro Venerato, giornalista Rai, ha parlato del trasferimento di Baldanzi al Napoli: “Baldanzi? Il Napoli, ad oggi, non ha ancora fatto una telefonata all’Empoli o a Pastorello. Ciò induce a credere che il calciatore non è ancora una priorità degli azzurri. Il Napoli, in quel ruolo, gode delle prestazioni di Raspadori. Se il Napoli non ha affondato, va detto che vi è stata qualche chiacchierata con Roma e Milan. Anche su Orsolini, devo dire, non mi arrivano notizie di particolari affondi da parte del Napoli. Sul calciatore c’è l’interesse di Fiorentina e Lazio, in sostituzione di Berardi, ed anche del Fenerbahce di Montella”.