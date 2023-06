Repubblica – Garcia si fida di ADL, accetterà eventuali cessioni importanti

Come riportato da Repubblica, nella conferenza di ieri, Garcia si è detto molto fiducioso sul futuro del Napoli ed è pronto ad accettare, nel caso ci siano, cessioni importanti. Nessuno è incedibile aveva dichiarato ieri, con la consapevolezza che il Presidente ha ancora voglia di vincere e di stupire. Entrambi convinti che la squadra che ne verrà fuori dopo quest’estate potrà lottare per traguardi importanti. I due si fidano molto l’uno dell’altro e ad oggi i presupposti per ripetere una grande stagione ci sono tutti.