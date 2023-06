Il Celta Vigo sarebbe vicino all’ingaggio di Rafa Benitez come nuovo allenatore, secondo quanto riportato dal portale spagnolo Relevo. Il tecnico tornerebbe ad allenare in patria dopo la breve esperienza al Real Madrid durata da luglio 2015 a gennaio 2016. La decisione sul futuro di Benitez verrà presa entro la fine della settimana, dopo più di un anno di inattività a seguito della sua esperienza fallimentare all’Everton e dell’opposizione dei tifosi per il suo passato al Liverpool.