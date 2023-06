Ostigard, l’intermediario: “Ci siamo visti col Napoli un mesetto fa e l’idea era quella di aspettare la scelta dell’allenatore”

Luca Ariatti, intermediario di Ostigard, è intervenuto a “Si Gonfia la Rete”: “Cosa penso di Garcia? Un allenatore che conosciamo tutti, sicuramente preparato e pronto per poter guidare una squadra vincente. Entrare in queste situazioni non è mai facile perché le aspettative sono alte, ma penso che l’identikit sia quello giusto. I giocatori campioni di un certo livello lo sono perché agevolano il lavoro di un allenatore e collaborano per raggiungere traguardi. Su Ostigard? Sicuramente l’esperienza al primo anno di Napoli è stata importante e positiva per la stima che la società ha sempre dato al ragazzo. Non ha giocato tantissimo, ma il pubblico ha fiducia nel calciatore e c’è il desiderio di avere Ostigard in squadra. Il cambio allenatore dà stimoli a chi giocava meno. Ostgard deve restare a Napoli e cogliere tutte le occasioni che ci possono essere. Essere a questo livello è la massima aspirazione per un giocatore. Ci siamo visti col Napoli un mesetto fa e l’idea era quella di aspettare la scelta dell’allenatore. L’idea di continuare qui c’è perché Ostigard sta molto bene. Lui ha giocato a Genova in una difesa a 3 e poi a 4, mentre a Napoli sempre a 4. Uno di quei giocatori che per duttilità un allenatore vuole sempre avere nella propria rosa”.