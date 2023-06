Queste sono le parole dell’Equipe, giornale francese, per il neo tecnico del Napoli Rudi Garcia: “Difficile comunque passare dopo Luciano Spalletti, il tecnico che ha conquistato lo scudetto del club, atteso da trentatré anni. Tuttavia, Garcia ha somiglianze con il suo predecessore: comunicatore intelligente, abile in un 4-3-3 intraprendente e in grado di rendere competitive tutte le sue squadre”.