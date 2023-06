Dopo aver perso la speranza di acquistare Kalidou Koulibaly, l’Inter sta considerando seriamente Trevoh Chalobah come rinforzo per la difesa. Secondo il Corriere dello Sport, i nerazzurri stanno continuando a monitorare da vicino il centrale del Chelsea. Il giovane calciatore del ’99 è stato recentemente oggetto di trasferimento in Italia, ma sembra improbabile che il suo attuale club accetti di lasciarlo andare in prestito.