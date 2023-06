Impallomeni: “Non mi aspetto una rivoluzione totale al Napoli. Osimhen forse resterà un altro anno e Garcia così potrebbe giocare per ripetersi”

Il giornalista Stefano Impallomeni è intervenuto a Maracanà: “Garcia è entusiasta, positivo. Spalletti ha dimostrato di essere di un altro livello, ma ha accettato la sfida e vuole fare bene. Magari qualche pezzo da novanta lo perderà ma non è detto che non sia una squadra da Champions. Vedremo che faranno le altre. All’Inter molti attaccanti sono in bilico, quindi anche loro perdono giocatore importanti. Il Napoli forse terrà Osimhen ancora un anno e Garcia così potrebbe giocare per ripetersi. Non mi aspetto una rivoluzione totale al Napoli”.

“Spalletti lascia un’eredità tecnica paurosa. C’è un Napoli con Osimhen e senza di lui. Quindi credo che non vada perduto. Quest’anno sarebbe un trauma clamoroso non avere Osimhen. Credo che ADL voglia preparare un altro colpo di teatro e non dobbiamo escludere nulla. Io sento che lo terrà ancora un anno con un contratto importante”.