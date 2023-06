Grana Coppa d’Africa per il Napoli quest’anno. Ecco da quando i due azzurri saranno indisponibili

Con la doppietta di qualche giorno fa, Osimhen è stato decisivo per la qualificazione della sua Nigeria alla Coppa d’Africa. Non una buona notizia per il Napoli che dovrà rinunciare al suo giocatore per 1-2 mesi la prossima stagione. È verosimile che la sua partenza avvenga prima della Final Four della Supercoppa italiana, in programma in Arabia Saudita tra il 4 e l’8 gennaio 2024, che vedrà coinvolte, oltre agli azzurri, Inter, Lazio e Fiorentina. Insieme al nigeriano, anche Anguissa non sarà disponibile durante questo periodo.