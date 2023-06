Fedele: “Garcia deve dare al Napoli quell’impronta di squadra d’attacco che tanto ha fatto gioire i tifosi romani. Nuovo direttore sportivo del Napoli? Ho due nomi”

Il dirigente Enrico Fedele è intervenuto a Forza Napoli Sempre, su Radio Marte: “Nel calcio di oggi non esistono allenatori che possono imporre giocatori. I risultati decidono se l’allenatore rimane o no. Se deve andare via si porta anche i giocatori. Allora è una scelta concordata ma sempre nei parametri e nella disponibilità della società. De Laurentiis credo che abbia chiesto a Garcia di giocare col 4-3-3 e di creare un’armonia. Poi gli avrà detto che se avrà offerte scandalose per Osimhen lui cederà e che sostituirà Kim che è andato via. Nel suo primo giorno qui io darei il benvenuto a Garcia e gli augurerei di dare al Napoli quell’impronta di squadra d’attacco che tanto ha fatto gioire i tifosi romani con Gervinho, Salha, Dzeko o Totti. Ho parlato con Mancini, che sta in un momento di onnipotenza e presunzione perché vogliono dimostrare che essendo stati grandi giocatori hanno del talento che altri non hanno. Garcia mi piace ma avrei preferito Enrique. Se dovessi dare un voto a Garcia gli darei 7. Per me il nuovo tecnico del Napoli non farà assolutamente giocare insieme Osimhen, Kvara e Raspadori. Se fossi chiamato dalla società al ruolo di direttore sportivo risponderei di no e sconsiglierei di vendere Osimhen. Non accetterei perché abbiamo caratteri troppo diversi col presidente. Osimhen non lo venderei mai ma se ti arriva l’offerta alla quale non puoi dire di no, la devi prendere. Certo bisognerà dire che il Napoli non è più la favorita per la Champions o per il campionato ma in un pool di squadre che possono lottare. Per me il Napoli è una delle squadre più ambite dai calciatori, anche quelli importanti in giro per l’Europa. Direttore sportivo? Micheli e Mantovani sono bravi nello scegliere, individuare, i calciatori. Poi li vede il direttore e poi economicamente decide il presidente. Dal momento che sono stati con Garcia e Sabatini per me potrebbero venire a Napoli Massara o Tare”.