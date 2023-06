Empoli, Corsi su Vicario: “Una big lo vuole da tempo. Fiorentina? Con noi non ha parlato. Invece su Baldanzi…”

Fabrizio Corsi, presidente dell’Empoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul futuro di Guglielmo Vicario. Queste le parole del presidente a Lady Radio: “Ci sono delle squadre interessate che hanno fatto domanda, un paio dall’estero e con una c’è un discorso piuttosto avviato. Anche stamani mi ha chiamato una grande società italiana sapendo tutto, anche più di me. E mi ha detto che potrebbero cedere il loro portiere all’estero e sarebbero interessati a Vicario. Per me conta l’amicizia e da vari mesi mi ha manifestato il suo interesse. Fiorentina? Con noi non ha parlato”.

“Noi lo riscattammo per rivenderlo, pagandolo anche molto per le nostre casse. E pensavamo che la Fiorentina fosse una delle società interessate così come il Napoli e l’Inter. Per noi è motivo di orgoglio che sia nel mirino di squadre importanti. Vicario è anche una persona speciale, non solo un calciatore. Sembra una macchina da guerra. Non ho accettato un’offerta di un club di Premier. Siamo al primo giro di portieri, con quello dell’Everton che sta passando per 45 milioni o quello del Brentford per cifre simili. Ma Vicario è superiore, poteva essere anche un portiere da Juve”.

Su Baldanzi:

“Tre anni fa Joe Barone si avvicinò a me offrendomi 3 milioni per lui. Io non l’ho venduto perché l’Empoli non vende i suoi giocatori del settore giovanile. Sento dire che Baldanzi è su taccuini importanti, l’idea però sarebbe tenerlo. Sono convinto che lui e Fazzini hanno ancora margini importanti”.