Il giornalista Valter De Maggio è intervenuto a Radio Goal: “La presentazione di Garcia a Capodimonte è stata straordinaria, c’è stata grande accoglienza da parte dei tifosi, calorosa anche per il presidente Aurelio De Laurentiis: il mister ha detto che non ha paura di niente, ha entusiasmo a mille ed è qui per vincere. Garcia ieri mi è sembrato molto determinato. In questa settimana potrebbero arrivare delle novità sul rinnovo di Osimhen, sono circolate voci sul cambio d’agente ma non è vero”.