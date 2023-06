CdS: Tre giocatori finiti nel mirino del Napoli per il dopo Kim, i dettagli

Nonostante l’attesa per la liberazione ufficiale di Cristiano Giuntoli, il Napoli sta già pianificando il mercato: tra i nomi caldi ci sono Kevin Danso per rimpiazzare Kim in difesa (con possibili alternative come Giorgio Scalvini dell’Atalanta e Kō Itakura del ‘Gladbach) e Jonathan David per coprire un’eventuale partenza di Osimhen in attacco.

Il Corriere dello Sport ha riportato il nome del centrocampista spagnolo Gabri Veiga come possibile nuovo acquisto per la squadra azzurra, dopo una grande stagione al Celta Vigo.