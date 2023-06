Causio: “Importante ripartire da Osimhen, ma con offerte oltre i 100 milioni di euro come fai a non mandarlo via?

Franco Causio, ex attaccante della Juventus, è intervenuto a Radio Goal: “Napoli? Bisogna vedere se Osimhen rimane, sarebbe molto importante ripartire da lui ma se arriva una offerta indecente per me va via: oltre i 100 milioni di euro come fai a non mandarlo via? Uno come lui in questo momento fa la differenza ovunque, che sia un club o una nazionale. Beto? L’ho visto e lo conosco, tecnicamente è un po’ grezzo e non ha piedi educatissimi, ma fisicamente dà profondità ed è un lottatore: né lui né Simeone possono sostituire Osimhen però, sebbene il Cholito quando utilizzato ha risolto partite importanti”.