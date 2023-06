Caputi: “Il Napoli è stato una macchina perfetta, le aspettative sono alte. Garcia è un uomo di personalità ed è conscio del suo ruolo”

Massimo Caputi è intervenuto a Maracanà, su TMW Radio. Queste le parole del giornalista che ha parlato dell’arrivo di Garcia al Napoli: “De Laurentiis sicuramente non ha reso facile il compito di Garcia, sia prima che ufficializzasse la sua scelta quando ha detto che questa squadra può allenarla chiunque, sia per aver deciso di puntare alla finale di Champions. Credo che Garcia abbia risposto per le rime, ha capito l’ambizione del presidente e ha chiesto una squadra forte. Sa che ha un ruolo difficile ma ha la personalità per reggere l’urto. Un ottimo comunicatore, lo ha dimostrato già a Roma. Detto questo, il Napoli perde Kim, giocatore ottimo, ma un conto è perdere lui e un conto è perdere Osimhen. Oltre ai nomi, che sono importanti, serve apportare qualche cambiamento in casa Napoli”.

Poi ha aggiunto: “Qualcosa serve cambiare. A parte il calo fisico e mentale nell’ultima parte di stagione, qualcosa va cambiato. E ci deve mettere qualcosa di suo. Il Napoli è stato una macchina perfetta lo scorso anno, non è facile perché le aspettative sono tante. Garcia è un uomo di personalità, non è uno sprovveduto ed è conscio del suo ruolo. Dall’altra parte c’è ADL, a cui gliene hanno dette di tutti i colori e si sente l’artefice di questo grande successo. Il Napoli è forte perché c’è lui”.