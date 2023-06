Rocchi: “Benvenuto a Rudi Garcia. Violino? Con la tecnologia non lo avrebbe fatto”

In un’intervista rilasciata ai microfoni di Rai Radio 1, nel corso della trasmissione Radio Anch’io Sport, Gianluca Rocchi si è soffermato sull’arrivo di Rudi Garcia sulla panchina del Napoli.

Queste le parole dell’ex arbitro oggi designatore della Serie A: “Ricordo il suo violino…Se avessi avuto la tecnologia quel violino non lo avrebbe fatto. Avrei avuto più facilità di risoluzione dei problemi. E quella fu una di quelle partite nelle quali rimpiango di non aver avuto la tecnologia. Gli do il benvenuto, è un grande allenatore e mi fa piacere ritrovarlo”.