Il Mattino – Previsto incontro tra ADL e l’agente di Osimhen: il punto

Victor Osimhen è al centro del progetto azzurro. Aurelio De Laurentiis non ha alcuna intenzione di venderlo, a meno che non dovessero arrivare offerte folli. In Premier League, il nigeriano piace molto. Su di lui ci sono anche Psg e Bayern Monaco. Il costo di Osimhen è di circa 160 milioni di euro. Le offerte verranno comunque valutate.

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Mattino, quest’estate è previsto un incontro fra De Laurentiis e l’agente di Osimhen. L’argomento di discussione è il suo possibile rinnovo col Napoli. Infatti, il contratto è in scadenza nel 2025 e il patron azzurro non ha alcuna intenzione di privarsi del capocannoniere della Serie A.