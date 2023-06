Il Mattino – Nasce il nuovo Napoli: a Rudi Garcia la scelta delle avversarie delle amichevoli

Il nuovo Napoli riparte da Dimaro. Il 10 o l’11 luglio, Rudi Garcia farà le visite mediche a Castel Volturno per poi partire per la Val di Sole. Da ormai un decennio, il Napoli trascorre lì il ritiro precampionato. Successivamente, gli azzurri saranno a Castel di Sangro, dove passeranno la seconda e ultima parte. In Trentino e in Abruzzo il Napoli sfiderà altre squadre per prepararsi al meglio alla nuova stagione. Non è ancora chiaro se le avversarie saranno le rappresentative locali, straniere oppure squadre di serie minori. Una cosa è certa: sarà Rudi Garcia a scegliere le avversari per le amichevoli. Insieme ad Aurelio De Laurentiis il tecnico francese sta organizzando frettolosamente il ritiro, accettando la proposta del presidente di non fare trasferte all’estero. Lo fa sapere Il Mattino.