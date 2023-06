Il Giornale – Esperienza internazionale e valorizzazione nazionale: Spalletti è perfetto per il dopo Mancini!

Il noto quotidiano Il Giornale è sicuro: sulla panchina della Nazionale Italiana dovrebbe sedere Luciano Spalletti. Il tecnico di Certaldo, dopo i successi russi, è riuscito a portare lo scudetto a Napoli. Se Mancini dovesse lasciare, sarebbe perfetto. Ecco cosa scrive a riguardo il noto quotidiano.

“Dunque, nel caso Mancini alzi la mano (più ipotesi che tesi) a chi affidarsi? Da Thiago Motta a Ranieri, a Gattuso, De Rossi e Cannavaro fin al ritorno del Conte mordi e fuggi, di tutto un po’. A ciascuno il suo e la sua controindicazione. Ma poi chi? Se non lui: lo Spalletti che ha compiuto l’impresa dell’anno. Il Napoli con lo scudetto è una medaglia al merito, ottimo il gioco e di buon livello la squadra. L’Italia non propone ghiottonerie individuali come Kim, Osimhen e Kvaratskhelia: si è visto ieri quanto in difesa ci vorrebbe un Kim. Però Spalletti ha completato la sua performance professionale con uno scudetto nostro dopo quelli conquistati in Russia. Senza dimenticare i premi ricevuti a livello individuale. Dunque esperienza internazionale e valorizzazione nazionale, dopo le esperienze non sempre fortunate a Roma e Milano, rassicurano sulla completezza del pedigree. E qualcosa varrà il pedigree, alla faccia di tutti i rampanti che poi vincono nulla”.