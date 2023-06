Gazzetta – Garcia non ha posto vincoli ad ADL, pragmatismo e ambizione per vincere ancora

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport fa il punto su Rudi Garcia. Secondo la rosea, il tecnico francese non ha posto particolari vincoli o condizioni. Sa come funziona il mercato – si legge sulle colonne della Gazzetta – e sa che se arriverà una “proposta indecente” Victor Osimhen sarà venduto. Kim è praticamente partito, forse sarà presto al Bayern Monaco. Non sarà facile sostituirli, ma Gazzetta è sicura: il pragmatismo l’ambizione di Garcia saranno una leva importante. Non solo per giocare con lo scudetto sul petto, ma anche per ripetersi.